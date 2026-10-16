Putin kararnameyi imzaladı: 5 yabancı şirketin varlıklarına yeni yönetim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Fransız Tarkett ve Belçikalı Ontex'in de bulunduğu 5 yabancı şirketin Rusya'daki varlıklarına ilişkin kararnameyi imzaladı. Şirketlerin iştirakleri ve hisseleri yerel bir şirketin geçici yönetimine bırakıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 yabancı şirketin ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Karar kapsamında Fransa merkezli zemin kaplama üreticisi Tarkett ile Belçika merkezli kişisel hijyen ürünleri üreticisi Ontex'in Rusya'daki iştirakleri, Center Capital adlı yönetim şirketine devredildi.
Alman, Hollandalı ve İsveçli şirketler de listede
Kararnameyle Almanya merkezli Georg MENSHEN, Hollanda merkezli Sonoco Packaging Netherlands Investments ve İsveç merkezli Sverige International Holdings'e ait Rusya'daki ambalaj şirketlerinin hisseleri de Center Capital'in geçici yönetimine bırakıldı.
Ontex'in markaları arasında kişisel bakım ürünleri markası Helen Harper da bulunuyor.
Rusya daha önce de benzer kararlar almıştı
Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık olarak daha önce de bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarına geçici yönetim atamış veya bu varlıkları yerel şirketlere devretmişti.
Son kararnameyle geçici yönetime alınan yabancı şirketlerin sayısına 5 şirket daha eklendi.