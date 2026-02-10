Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
Ramazan ayına sayılı günler kala, erzak kolileri reyonlarda yer almaya başlandı. Zincir marketlerde geçen yıla göre en küçük kolinin fiyatı %35,13 artış gösterdi. Geçen yıl en küçük kolinin fiyatı 369,95 lirayken, bu yıl 499,95 liraya yükseldi. Süper kolinin fiyatı ise %26,98 artışla 499,95 liradan 629,95 liraya çıktı. Sektör temsilcileri, hediye çeki ile alımların yarısından fazlasının gıda ürünleri dışında kullanıldığını belirtiyor.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Ramazan ayının yaklaşmasıyla zincir marketler de erzak kolilerini satışa sundu. Satışa sunulan kolilerin yıllık enflasyonu da belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28,31 olarak gerçekleşirken, en küçük Ramazan kolisinin fiyatı yüzde 35,13 artış gösterdi. Geçen yıl en düşük erzak kolisinin fiyatı 369,95 lirayken, bu yıl aynı kolinin fiyatı 499,95 liraya yükseldi. Süper kolinin fiyatı ise yüzde 26,98 artışla 629,95 liradan 799,95 liraya yükseldi. Temel kolinin içinde salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, çay, hazır çorba, şeker ve makarna gibi 13 çeşit ürün bulunuyor. Son yıllarda giderek azalan gıda kolisi talebi, yerini hediye çekine bırakıyor. Sektör temsilcileri, Ramazan kolisi talebinin azalmasında ekonominin yanı sıra daha önceki yıllarda kolilerin içine konulan kalitesiz ürünlerinin etkisi olduğunu da vurguluyor. Diğer yandan temsilciler, son yıllarda hediye çekine artan bir talep olduğunu belirterek, çek ile alımların yarısından fazlasının gıda ürünleri dışında kullanıldığını ifade ediyor.
Toptancı esnafında koli hareketliliği yavaş
Ramazan kolisi hazırlıklarının başladığını ancak, cılız bir hazırlığın olduğunu bildiren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, Ramazan kolisi hazırlayan toptancı sayısının çok azaldığını söyledi. Toptancı tüccarları olarak bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını hatırlatan Karlı, kendilerinin gelen talep üzerine koli hazırladıklarını aktardı. Standart Ramazan kolisinin 500 TL’den başladığını ileten Karlı, “700 TL’ye de var, bin TL’ye de var. Gelen talep doğrultusunda daha yüksek fiyata da yapılabiliyor. 500 TL’lik kolide yaklaşık 10 kilo gıda bulunuyor. Bu ekonomik ortamda biz de mümkün mertebe kârımızdan fedakârlık ediyoruz. Bizim piyasada toptan olmasından dolayı ürünlerde fiyat artışı çok fazla yok. Bizim piyasada bir ürüne 50 kuruş fazla konursa, o ürün satılmaz. Ürünler bizde uygun ama bizden çıktıktan sonra maalesef fiyatlar artıyor. Ramazan kolisi fiyatları bizde zincir marketlerdeki kadar artış göstermedi” dedi.
Yaşanan ekonomik sorunların birçok sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Karlı, özellikle tekstil sektöründe 40 ile 50 kişi çalıştıran birçok firmanın kapanması nedeniyle koli talebinin de azalttığını aktardı. Koli talebinin her geçen yıl düşüş gösterdiğine dikkat çeken Karlı, “Bir de koli fiyatları biraz daha yükseldi ve bunun yanında kâr edemeyen firmalar zekâtını da ona göre veriyor. Koli talebinin her yıl yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterdiğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakliyat fiyatları enflasyonun altında kaldı
Ramazan kolisi talebinin her geçen yıl azaldığını kaydeden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, hediye çeklerine yönelme oranının hızla artığını söyledi. Ramazan’da en çok mutfak ürünlerinin kullanıldığını aktaran Reis, fakat hediye çekiyle marketin rafından herhangi bir ürünün alınabildiğine dikkat çekti. Ramazan kolilerinde yüksek bir fiyat artışının olmadığını ifade eden Reis, “Bakliyat ürünleri genel enflasyonun da altında. Son bir yılda bakliyatta %27 bir artış yaşandı” dedi.
Hediye çekinin yarısı gıda dışına gidiyor
“Sektörün Ramazan kolisi konusunda kendini sorgulaması lazım” diyen Mehmet Reis, koli içine konulan ürünlerin raftakilerle aynı olması gerektiğine vurgu yaptı. Reis, raftaki ürünlerin bilindiğini ve menşeinin önemli olduğunu belirterek, koli içine konulun ürünlerin aynı olması gerektiğini vurguladı. Önceki yıllarda 10 bin kumanya yapan bir iş insanının bu yıl sadece çevresi ve üst düzey yöneticilerine hazırlık yaptığını bildiren Reis, “Geri kalan sayıyı ise hediye çeki vereceğini ifade etti. Bunun sadece sektöre değil, üreticiye etkisine kadar düşünmek lazım. Ayrıca hediye çekleri bakliyat tüketiminden de uzaklaştırıyor. Hediye çeki ile kuru gıda ve yiyecek dışında özel bir ihtiyacı varsa onu alıyor. Yani hediye çekinin yarısından fazlası maalesef gıdanın dışında kullanılıyor” diye konuştu.