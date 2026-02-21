Ramazanın vazgeçilmezi güllaç el yakıyor: Maliyeti arttı, yüzde 30 zamlandı

Ramazan ayının simge tatlılarından güllaç, bu yıl yükselen üretim giderleri nedeniyle daha pahalı fiyat etiketleriyle tezgahlarda yerini aldı. Özellikle Antep fıstıklı çeşitlerdeki artış hem üreticileri hem de tüketicileri doğrudan etkiledi.

Geçen yıl kilogramı bin 250 liradan satılan antep fıstıklı güllaç, bu Ramazan’da bin 750 liradan satışa sunuluyor. Cevizli ve fındıklı güllaçların kilogram fiyatı ise yaklaşık bin 400 lira seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlardaki artışın nedeni kuruyemiş...

NTV’de yer alan habere göre, zamların başlıca nedeni hammadde maliyetlerindeki yükseliş. Özellikle kuruyemiş fiyatlarındaki artış, tatlı üreticilerinin giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, fiyat artışında en belirleyici unsurun fıstık maliyetleri olduğunu söyledi. Taşdemir, bir kilogram Antep fıstığının 2 bin 300 ila 2 bin 400 lira aralığında olduğunu belirtti.

"Güllaç alırken kaliteye de dikkat edin"

Üreticiler, kaliteli ürün sunabilmek adına kullanılan malzemeden ödün vermediklerini ancak yükselen maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar ise tüketicilere güllaç alırken yalnızca fiyatı değil, ürünün kalitesini de dikkate almaları yönünde uyarıda bulunuyor. Özellikle kullanılan sütün tazeliği ve niteliği büyük önem taşıyor.

Yetkililer, hem sağlık hem de lezzet açısından güvenilir ve bilinen işletmelerin tercih edilmesinin daha doğru olacağını vurguluyor. Artan fiyatlara rağmen güllaç, Ramazan sofralarındaki geleneksel yerini bu yıl da koruyor.