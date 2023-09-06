Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Trapmine Oü ve Trapmine Siber Güvenlik Teknolojileri AŞ'nin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının ve diğer ilgili varlıkların SonicWall International Designated Activity Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Saudi Arabian Oil Company ve Public Investment Fund tarafından entegre çelik levha üretimi için tam işlevsel, yeni bir ortak girişimin kurulması işlemine izin verildi.

​​​​​​​Avebe Nişasta Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Brenntag Austria GmbH tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.