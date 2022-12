Rekabet Kurulu’ndan bazı devralma işlemlerine onay

Takip Et

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, DeFacto Perakende Ticaret AŞ paylarının belli oranının European Bank for Resconstruction and Development tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Toyota Motor Corporation ve Mitshubishi Corporation tarafından ortak kontrol edilen Good Life Design Co. Ltd'de Mitshubishi Corporation'a kontrol hakkı sağlayan hisselerin, Toyota Tsusho Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Itochu International Inc., Tokyo Century (USA) Inc. ve Hitachi Construction Machinery Americas Inc. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Altra Industrial Motion Corp.'ın tek kontrolünün Regal Rexnord Corporation tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Zigana Enerji ve Yatırım AŞ hisselerinin tamamının Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Biogen International GMBH ile GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanmış Münhasır Distribütörlük Sözleşmesi'ne Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan koşulların sağlanması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.