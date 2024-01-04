Rekabet Kurulu'ndan gıda şirketlerine 355 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'nun bazı gıda şirketleri hakkında yürüttüğü soruşturmalar tamamlandı.

Kurulun kararına göre Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketine rekabetin korunmasu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi. Firma tarafından sunulan uzlaşma talebinin kabul edilmesiyle, teşebbüsle yüzde 25 indirimli olarak 2 milyon 219 bin 764 lira para cezası kesildi.

Danone Tikveşli ve Nestle Türkiye'ye yönelik rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu çerçevede Nestle Türkiye'ye kanunun ilgili hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası kesildi. Danone'ye ise idari para cezası verilmedi.

Eti Gıda'ya 36 milyon 96 bin 652 lira, Horizon Hızlı Tüketim Ürünlerine 55 milyon 140 bin 344 lira ceza uygulandı. Binboğa Üretim A.Ş'nin ise 3 milyon 938 bin 700 lira ceza ödemesine karar verildi.