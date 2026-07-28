Rekabet Kurumu Baş­kanı Birol Küle, kamu ihalelerinin incelen­mesine yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlen­dirmede bulundu. Kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetle­rin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin, vatandaş­ların vergilerinin en etkin şe­kilde kullanılması bakımın­dan hayati önem taşıdığına dikkati çeken Küle, "Dolayı­sıyla kamunun yaptığı alım­larda rekabetin sağlanması, en hassas olduğumuz konu­ların başında geliyor. Kamu ihalelerine yönelik harcama­ların, devlet bütçemiz içinde önemli payı olduğu dikkate alındığında kamu ihalelerin­deki rekabetin tesisi, bizim için tartışılmaz bir kırmızı çizgidir" diye konuştu.

“Denetime teknolojik boyut kazandırdık”

Küle, kamu ihalelerinde re­kabetçi sürecin korunması­nın, yalnızca kamu kaynakla­rının etkin kullanımını sağla­makla kalmadığını belirterek, bunun, piyasalarda fiyat olu­şumunun sağlıklı işlemesine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Bu sayede rakiple­rin adil ve eşit şartlarda yarış­tığını, nihayetinde de vatan­daşların düşük fiyat, yüksek kalite, çeşitlilik ve inovas­yonla bu süreçten azami fay­da sağladığını anlatan Küle, "Kurumumuz, kendisine Re­kabetin Korunması Hakkında Kanun ile verilen görevlerini yerine getirirken etkin reka­betin tesisinde kamu ihalele­rinin bu kritik pozisyonunun bilincindedir. Bu bilinçten ha­reketle 2024'te KİK ile olan işbirliğimizi çok daha güçlü bir zemine taşıdık. İmzaladı­ğımız protokolle, denetim ça­lışmalarımıza yepyeni ve tek­nolojik bir boyut kazandırdık" değerlendirmesinde bulun­du. Küle, bu işbirliğiyle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risk­lerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçların geliştirilmesine, or­tak istatistiksel modelleme ve analizlere yönelik yoğun me­sai harcadıklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"KİK'in sağladığı devasa ve­ri setlerini, yapay zekâ algorit­malarımızla süzgeçten geçiri­yoruz. Burada rekabete aykı­rı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler ser­gileyen teşebbüs hareketleri­ni anında radarımıza alıyoruz. Teşebbüslerin ihale verileri­ni, derinlemesine bir yapısal ve davranışsal analize tabi tu­tuyoruz. Böylece yapay zekâ araçlarıyla göz açtırmıyoruz." Yapay zekâ destekli altyapı sa­yesinde ihalelerin paylaşımı, danışıklı fiyat verilmesi, bölge paylaşımları gibi ihlalleri çok hızlı ve net şekilde ortaya çı­kartabildiklerine işaret eden Küle, şunları söyledi:

“Teşebbüslerin bedeli çok ağır olur”

"Birçok kez farklı vesileler­le ifade ettim. Kurumumuzun bilişim ve denetim altyapı­sı son derece güçlü. Denetim kapasitemizi, gelişen tekno­lojilerin hızına ve bu tekno­lojilerin getirdiği rekabete aykırı uygulamalara entegre ettik. Proaktif tespitlerimiz, ihlal tarafı şirketlerce şaşkın­lıkla karşılanıyor. Dolayısıyla artık kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli işbirliği yapmayı aklından da­hi geçirmesin." Küle, bu alan­da yaptıkları tespitlere ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kamu ihalelerinde te­şebbüslerin teklif fiyatların­da anlaşması, rekabete has­sas bilgileri birbirleriyle de­ğiştirmesi, ihale kalemlerini ya da bölgelerini paylaşması, yan teklif vererek anlaştıkla­rı firmanın ihaleyi kazanma­sını sağlaması veya anlaşma doğrultusunda ihaleye hiç teklif vermemesi gibi tüm re­kabeti kısıtlayıcı uygulama­ları tek tek tespit ediyoruz. Teşebbüsler bu konuda hiç­bir taviz vermeyeceğimizi, ihale süreçlerindeki rekabe­te aykırı eylemlerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi bil­meli. Sahip olduğumuz yük­sek teknolojik altyapı ve veri entegrasyonuyla ihalelerdeki en ufak bir rekabet ihlalini bi­le karanlıkta bırakmayız. Bu­nun teşebbüslere bedeli ise çok ağır olur."