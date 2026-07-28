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Rekabet Kurumu Baş­kanı Küle: Danışıklı fiyat, yapay zekâ ile yakalanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kamu ihalelerine yönelik yapay zekâ destekli altyapı sayesinde ihalelerin paylaşımı, danışıklı fiyat verilmesi, bölge paylaşımları gibi ihlalleri çok hızlı ve net şekilde ortaya çıkartabildiklerini söyledi.

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Rekabet Kurumu Baş­kanı Küle: Danışıklı fiyat, yapay zekâ ile yakalanacak

Rekabet Kurumu Baş­kanı Birol Küle, kamu ihalelerinin incelen­mesine yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlen­dirmede bulundu. Kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetle­rin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin, vatandaş­ların vergilerinin en etkin şe­kilde kullanılması bakımın­dan hayati önem taşıdığına dikkati çeken Küle, "Dolayı­sıyla kamunun yaptığı alım­larda rekabetin sağlanması, en hassas olduğumuz konu­ların başında geliyor. Kamu ihalelerine yönelik harcama­ların, devlet bütçemiz içinde önemli payı olduğu dikkate alındığında kamu ihalelerin­deki rekabetin tesisi, bizim için tartışılmaz bir kırmızı çizgidir" diye konuştu.

“Denetime teknolojik boyut kazandırdık”

Küle, kamu ihalelerinde re­kabetçi sürecin korunması­nın, yalnızca kamu kaynakla­rının etkin kullanımını sağla­makla kalmadığını belirterek, bunun, piyasalarda fiyat olu­şumunun sağlıklı işlemesine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Bu sayede rakiple­rin adil ve eşit şartlarda yarış­tığını, nihayetinde de vatan­daşların düşük fiyat, yüksek kalite, çeşitlilik ve inovas­yonla bu süreçten azami fay­da sağladığını anlatan Küle, "Kurumumuz, kendisine Re­kabetin Korunması Hakkında Kanun ile verilen görevlerini yerine getirirken etkin reka­betin tesisinde kamu ihalele­rinin bu kritik pozisyonunun bilincindedir. Bu bilinçten ha­reketle 2024'te KİK ile olan işbirliğimizi çok daha güçlü bir zemine taşıdık. İmzaladı­ğımız protokolle, denetim ça­lışmalarımıza yepyeni ve tek­nolojik bir boyut kazandırdık" değerlendirmesinde bulun­du. Küle, bu işbirliğiyle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risk­lerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçların geliştirilmesine, or­tak istatistiksel modelleme ve analizlere yönelik yoğun me­sai harcadıklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"KİK'in sağladığı devasa ve­ri setlerini, yapay zekâ algorit­malarımızla süzgeçten geçiri­yoruz. Burada rekabete aykı­rı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler ser­gileyen teşebbüs hareketleri­ni anında radarımıza alıyoruz. Teşebbüslerin ihale verileri­ni, derinlemesine bir yapısal ve davranışsal analize tabi tu­tuyoruz. Böylece yapay zekâ araçlarıyla göz açtırmıyoruz." Yapay zekâ destekli altyapı sa­yesinde ihalelerin paylaşımı, danışıklı fiyat verilmesi, bölge paylaşımları gibi ihlalleri çok hızlı ve net şekilde ortaya çı­kartabildiklerine işaret eden Küle, şunları söyledi:

“Teşebbüslerin bedeli çok ağır olur”

"Birçok kez farklı vesileler­le ifade ettim. Kurumumuzun bilişim ve denetim altyapı­sı son derece güçlü. Denetim kapasitemizi, gelişen tekno­lojilerin hızına ve bu tekno­lojilerin getirdiği rekabete aykırı uygulamalara entegre ettik. Proaktif tespitlerimiz, ihlal tarafı şirketlerce şaşkın­lıkla karşılanıyor. Dolayısıyla artık kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli işbirliği yapmayı aklından da­hi geçirmesin." Küle, bu alan­da yaptıkları tespitlere ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kamu ihalelerinde te­şebbüslerin teklif fiyatların­da anlaşması, rekabete has­sas bilgileri birbirleriyle de­ğiştirmesi, ihale kalemlerini ya da bölgelerini paylaşması, yan teklif vererek anlaştıkla­rı firmanın ihaleyi kazanma­sını sağlaması veya anlaşma doğrultusunda ihaleye hiç teklif vermemesi gibi tüm re­kabeti kısıtlayıcı uygulama­ları tek tek tespit ediyoruz. Teşebbüsler bu konuda hiç­bir taviz vermeyeceğimizi, ihale süreçlerindeki rekabe­te aykırı eylemlerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi bil­meli. Sahip olduğumuz yük­sek teknolojik altyapı ve veri entegrasyonuyla ihalelerdeki en ufak bir rekabet ihlalini bi­le karanlıkta bırakmayız. Bu­nun teşebbüslere bedeli ise çok ağır olur."

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