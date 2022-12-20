Rekabet Kurumu'nun Coca Cola kararı

Coca-Cola İçecek, Rekabet Kurumu tarafından bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye 272,2 milyon lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

KAP açıklamasına göre, şirket para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanacak ve 204,1 milyon lira olarak yasal süresi içerisinde ödenecek

Şirket, cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğunu ve karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracağını açıkladı.