Rekabet Kurumu'nun Coca Cola kararı
Rekabet Kurumu , Coca-Cola İçecek birimine 272,2 milyon TL para cezası verdi.
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Coca-Cola İçecek, Rekabet Kurumu tarafından bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye 272,2 milyon lira idari para cezası verildiğini duyurdu.
KAP açıklamasına göre, şirket para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanacak ve 204,1 milyon lira olarak yasal süresi içerisinde ödenecek
Şirket, cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğunu ve karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracağını açıkladı.