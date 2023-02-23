Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesi için yeni kararlar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından alınan yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre, Kasım 2020 tarihli son yapılandırma yasasından yaralananların taksit ödeme süresi uzatıldı. Taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Temmuz’u izleyen ayda başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek. 3 ile 12 ay arasında olan taksit süresi değişebilecek.

Prefabrik ve konteynerler için karar değişti

Yayımlanan kararlar arasında prefabrik ve konteynerler ile ilgili kararlarda bulunuyor. Karara göre; prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranını yüzde 1'e düşüren kararda değişiklik yapıldı.

14 Şubat 2023 tarihli cumhurbaşkanı kararına göre; afet bölgesinde geçerli olacak şekilde prefabrik ve konteynerler için KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1 olmuştu.

Alınan yeni kararla deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı. 2023 yılı sonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 oldu.

Depremzedeler ücretsiz yararlanabilecek

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Orman köylülerinin kredi taksitleri ertelendi

Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Temmuz 2023’e kadar ertelendi. Erteleme için herhangi bir şart aranmayacak.