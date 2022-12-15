Rize'den 6,6 milyon dolarlık çay ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin 11 aylık çay ihracatının yüzde 33'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-kasım döneminde 2 bin 776 bin çay ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, söz konusu dış satımdan 6 milyon 630 bin 515 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, Rize'den 32 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini vurgulayarak, "Belçika, ABD ve Ukrayna en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 3 milyon 952 bin 923 dolarlık, ABD'ye 681 bin 681 dolarlık ve Ukrayna'ya da 334 bin 380 dolarlık ihracat yapıldı." dedi.

Çayın bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Gürdoğan, yapılan tanıtım çalışmalarıyla Türk çayının yurt dışı piyasalarda daha da ön plana çıktığını aktardı.

Gürdoğan, Türk çayının son yıllarda bilinilirliğinin artmasına paralel olarak çay ihracatının da her geçen yıl artış kaydettiğine dikkati çekerek, bu durumun gelecek dönemde ihracata çok önemli katkı sağlayacağını, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.