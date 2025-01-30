Robinhood, Bitcoin ve emtia vadeli işlemlerini tanıttı

Robinhood, ticaret platformuna yeni bir özellik ekleyerek petrol ve altın vadeli işlemlerine bitcoin vadeli işlemlerini de dahil ettiğini açıkladı. Şirket, yeni hizmetin kullanıcılar için çok yakında erişime açılacağını belirtti.

Robinhood, resmi web sitesinde yayımladığı duyuruda, "Yeni sezgisel ticaret merdivenimizle vadeli işlem ticareti yakında Robinhood'a geliyor" ifadelerini kullandı. Bu yeni özellik, kullanıcıların sadece bitcoin, petrol ve altın üzerinde değil, aynı zamanda S&P 500, USD ve EUR gibi diğer finansal araçlarda da vadeli işlemler yapmalarına olanak tanıyacak.