Robotaksi Cybercab hayal kırıklığı oldu! Tesla hisseleri yüzde 9 düştü

ABD'nin elektrikli araç devi Tesla, fütüristik tasarımı ile dikkat çeken robotaksi Cybercab'i tanıttı. Dün gerçekleşen lansman hem davetlileri hem analistleri şaşırtırken, tanıtımın ardından Tesla'nın hisseleri düşüşe geçti.

Geleneksel taksilerden uzak

Geleneksel taksilerin aksine robotaksinin geniş yolcu ve bagaj kapasitesinden uzak olduğu görüldü. İki kişilik bu robotaksinin, yolcuların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı kafa karıştırdı.

Robotaksilerin daha geniş iç hacimli, yüksek tasarımlı ve sürgülü kapıları olan araçlar olacağı düşünülüyordu.

2026'da üretime geçecek

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Cybercab'in 2026'da üretime geçeceğini, fiyatının ise 30 bin doların altında olacağını açıkladı.

Yatırımcılar ve analistler ise kullanışlı bulmadıkları aracın tasarımını eleştirdi. Tesla hisseleri de perşembe gecesi gerçekleşen lansmandan bu yana yüzde 9 değer kaybetti. Yatırım yönetim şirketi Leverage Shares'den Sandeep Rao, robotaksilerin pazarının çok sınırlı olacağını ifade etti.

Toplu taşımadan daha ucuzlar

Musk, robotaksilerin toplu taşımadan daha ucuz olmasını hedeflediğini ve Cybercab’in mil başına 20 sent işletim maliyetine sahip olacağını öngördüğünü belirtti. Ancak Tesla’nın Cybercab'leri ne kadar hızlı üretip onay alabileceğine veya şu anda ABD'nin bazı şehirlerinde robotaksi işleten Alphabet'in Waymo'sunu nasıl geçeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Musk, aynı etkinlikte 20 kişilik yolcu kapasiteli fütüristik bir robovan da tanıttı.

Rakipleri dört yolcu taşıyabiliyor

Waymo, dört yolcu taşıyabilen yaklaşık 700 Jaguar Land Rover araçtan oluşan bir filoya sahip. Aynı şekilde Amazon’un Zoox robotaksileri de dört yolcu kapasiteli.

Waymo’nun eski CEO’su John Krafcik, Tesla'nın tasarımını ciddiden çok eğlenceli bulduğunu söyleyerek, iki kapılı yapılandırmanın yaşlı ve engelli yolcular için zorluklar oluşturacağını belirtti.

Tesla'nın bu pazarda başarılı olması, şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip.

İki kişilik araçlar tercih edilmiyor

Musk, robotaksi işinin Tesla'nın şu anki yaklaşık 700 milyar dolarlık değerini 5 trilyon dolara çıkarabileceğini öngörüyor. Ancak uzmanlar, iki kişilik araçların on yıllardır önerildiğini fakat hiçbir zaman yaygınlaşmadığını hatırlatıyor.