Ronaldo'nun Al-Nassr ile imzaladığı sözleşmenin ayrıntıları dudak uçuklattı

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kontratı iki yıl uzattı.

Sözleşmeye göre; 40 yaşındaki Ronaldo, Al-Nassr’da 2027’de kalacak.

Ancak dünyaca ünlü yıldızın ne kadar kazanacağına dair bir detay verilmemişti.

Ronaldo'nun sözleşmesinin ayrıntıları

İngiliz The Sun gazetesi, iki yıllık kontratın detaylarına ilişkin dikkat çeken bir habere imza attı.

Habere göre; Ronaldo yıllık 178 milyon sterlin, ayrıca 24,5 milyon sterlin imza parası olacak. Ronaldo’ya ikinci yıl ise 38 milyon sterlin imza parası ödenecek.

Gazete, tüm bu rakamın dışında Ronaldo’ya kulübün 33 milyon sterlin değerinde yüzde 15’lik hissesi verileceğini yazdı.

Bonusları bile servet ediyor

Kontrat kapsamında Ronaldo’nun bonusları da olacak. Ronaldo; Al-Nassr ligde gol kralı olursa 4 milyon sterlin, şampiyonluk halinde 8 milyon sterlin, Al-Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanması durumunda da 6,5 milyon sterlin kazanacak.

Cristiano Ronaldo attığı her golden 80 bin, her asistten 40 bin sterlin kazanacak. Sözlemenin ikinci yılının devreye girmesi halinde bu tutarlar yüzde 20 artacak.

Toplamda 492 milyon sterlin

Öte yandan Ronaldo saha dışında krallara layık bir hayat yaşayacak.

Tam zamanlı 16 kişi Ronaldo ve ailesine hizmet edecek. Bunlardan üçü şoför, dördü hizmetli, ikisi şef, üçü bahçıvan ve dördü güvenlik.

1,4 milyon sterlin tutan tüm bu masraflar da Al-Nassr tarafından karşılanacak.

Özel jet kullanımı için 4 milyon sterlin ayrıldı. Suudi şirketlerle yapacağı sponsorluk anlaşmaları için ise 60 milyon sterlin öngörüsü var.

Sözleşmenin iki yıl içinde öngördüğü toplam rakam 492 milyon sterline karşılık geliyor.