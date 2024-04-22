Rönesans Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL

17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının halka arzı tamamlandı.

Ak Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 135 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 33,4 milyon adet payın tamamı satıldı.

Şirketin halka arz büyüklüğü boyutu 4,5 milyar TL ve halka açıklık oranı yüzde 10,08 olarak gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 11,7 milyar TL tutarında ve 86,7 milyon adet paya karşılık gelen, toplam 2,5 milyon adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,41 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,35 katı talep toplandı.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,6 katı talep geldi.

Halka arz sonucunda, halka arzın yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.