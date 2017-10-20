"Rusya 4 firmayı neye göre seçti?"

20 Ekim 2017

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın domates ihracatı için yalnızca 4 firmaya izin vermesini eleştirdi.

Satıcı, "Rusya miktar kısıtlaması yapabilir, belli bir dönem de alım yapabilir. Fakat Rusya sadece 4 şirketten domates alabileceğini söylüyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir durum değil. Belli firmalara bu ayrıcalığın verilmesini doğru bulmuyoruz. Rusya'ya domates ihracatının yüzde 70-80'i Antalya'dan yapılıyordu. Ancak, Rusya'nın belirlediği 4 firma arasında Antalya firması bulunmuyor. Rusya'nın, bu firmaları neye göre seçtiğini anlayamadık" diye konuştu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates ithalatının 1 Aralık’ta başlaması için prensipte anlaşıldığını, 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini açıklamıştı.

Yasağın olmadığı dönemlerde Türkiye'den Rusya'ya yılda 300-350 bin ton domates ihraç ediliyordu.

Kaynak: AA