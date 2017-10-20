Irak'a kanatlı eti ihracatı yüzde 49 arttı

20 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, sektör için en büyük pazar konumundaki Irak, yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 49 artışla 238 milyon dolarlık kanatlı eti aldı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, ihracatın yüzde 63'lük bölümünün Irak'a yapıldığına işaret eden Gedik, "Irak'a başta bütün piliç olmak üzere tüm parçalar gidiyor. Bölgedeki siyasi krizin sektörü olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü alternatif gümrük kapılarıyla Türk pilici Irak'a girmeye devam edecektir." dedi.

Tavuk ayağı ihracatı yüzde 75 arttı

Öte yandan piliç ayağı tüketiminin yoğun olduğu Çin'e yapılan ihracatta da artış kaydedildi. Türk kanatlı sektörünün, iki ülke arasında kanatlı eti ticareti için anlaşma olmaması nedeniyle

Çin Halk Cumhuriyeti pazarı için Hong Kong, Tayvan ve Vietnam'a yaptığı tavuk ayağı ihracatı, bu dönemde yüzde 75 artışla 46,5 milyon dolara ulaştı.

Gedik, "Biz günlük 10 ton piliç ayağı üretiyoruz, tamamını bu pazara gönderiyoruz. Sektör yıllık 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesine ulaştı. Çin'de çok ilgi gören piliç ayağı için firmalar özel bölümler kurdu, biz de bu ürünün getirisinden memnunuz" diye konuştu.

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Kaynak: AA