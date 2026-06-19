Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14.25 seviyesine çekti

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Hükümetin paylaştığı son makroekonomik veriler enflasyonun tepe noktasından kademeli olarak dönüş yaptığına işaret ediyor. Tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yüzde 5.3 seviyesine gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Dezenflasyon süreci faiz indirimini destekliyor

Tüketici fiyatlarındaki yavaşlama Rusya Merkez Bankası yetkililerine faiz indirimi için gerekli alanı sağlıyor. Kurum yetkilileri enflasyonu 2027 yılında yüzde 4 hedefine ulaştırmayı planlıyor. Ekonomideki soğuma sinyallerine rağmen iş gücü piyasasındaki sıkılık devam ediyor.

İşsizlik oranı yüzde 2.1 ile tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürüyor. İşletmeler nitelikli personel bulmakta zorlanırken artan ücretler Rusya Merkez Bankası nezdinde yukarı yönlü risk yaratıyor.

Ekonomik büyüme beklentileri dengeleniyor

Ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde vergi değişiklikleri ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşladı. Yetkililer 2026 yılı gayrisafi yurt içi hasıla büyüme beklentisini yüzde 0.5 ile yüzde 1.5 aralığında tutuyor. Kurum iç talebi dengelemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ihtiyatlı duruşunu koruyor.