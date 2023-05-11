Rusya’dan Türk iş dünyasına “şimdi gelme zamanı” çağrısı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Rusya’nın Davos’u olarak değerlendirilen ve geçen yıl 130 ülkeden 16 bin katılımcıyı ağırlayan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF) 26’ncısı 14-17 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Forum öncesinde Türk iş dünyası temsilcileriyle buluşan SPIEF CEO’su Alexey Valkov, “Rusya’ya gelmenin tam zamanı” çağrısı yaptı.

Valkov, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya’nın dış politikasının öncelikli ve “en önemli” alanlarından biri olduğunu belirtti. Batılı şirketlerin Rusya’dan çekilmesiyle Türk işletmelerin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabildiğini söyleyen Alexey Valkov, üretimden teknolojiye, ticaretten altyapıya kadar tüm alanlarda fırsat bulunduğuna işaret etti.

Son bir yılda 33 Türk firmasının Rusya’ya geldiğini kaydeden Valkov, “Saint Petersburg’dan İstanbul THY ile 3.5 saat. Bu yıl Türk firmalarını foruma sadece katılımcı olarak değil stratejik ortak olarak davet ediyoruz” dedi.

2022’de SPIEF kapsamında yaklaşık 75 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını belirten Valkov, SPIEF’in Rusya’da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu ifade etti. İstanbul’un Ruslar için bir merkez haline geldiğini dile getiren Valkov, “Artık ağ oluşturma, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği geliştirme ve potansiyel iş ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi.

SPIEF, birbirinizi tanımanız ve ardından kârlı anlaşmalar yapmanız için gerekli koşulları yaratma konusunda sahip olduğu engin deneyimiyle sizleri bekliyor” dedi.

“Rusya’da yeni yatırımlar için görüşüyoruz”

Rusya’nın IC Holding açısından önemli ve kalıcı bir pazar olduğunu belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar, holding olarak SPIEF’e defalarca katıldıklarını söyledi. Grubun Rusya ile uzun yıllara dayanan bu güçlü ilişkisinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ana yüklenicisi olma rolü ile devam ettiğini belirten Bayar, “Yeni yatırım projeksiyonlarını biliyoruz.

Belki 6 ay içinde değil ama bölgede yine altyapı yatırımları için görüşmeler yapıyoruz” dedi. Rusya’da kalıcı iş yapmanın birinci koşulunu da ‘mutlaka’ sözleşme yapmak olarak vurgulayan Bayar, “Rusya kurumları, kuralları yerleşik bir pazar. Sisteme girdiğinizde kalıcı olacağınız bir pazar” dedi.