Rusya'nın federal bütçesi geçen yıl 5,6 trilyon ruble açık verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin 2025 bütçe gelir ve giderlerine ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin yüzde 23,8 azalarak 8,5 trilyon rubleye düştüğüne işaret edilen açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise yüzde 12,6 artarak 28,8 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Bütçe gelirleri yüzde 1,6 arttı

Bütçe gelirlerinin yüzde 1,6 artarak 37,3 trilyon rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise yüzde 6,8 artarak 42,9 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, federal bütçenin böylelikle 5,6 trilyon ruble açık verdiği, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,6 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti. Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.