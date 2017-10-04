ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Ekonomi
  • Rusya'ya domates ihracatı için tarih verildi

Rusya'ya domates ihracatı için tarih verildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithalatına 2018'de başlayacaklarını, en fazla 50 bin ton domates alımı yapacaklarını söyledi.

Rusya'ya domates ihracatı için tarih verildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatına kısmen izin verilmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Türkiye'den domates alımını yasakladıktan sonra ülkesinde sera yatırımlarına ağırlık veren Rusya, ithalatta uçak krizi öncesine dönerek üreticisini zarara uğratmak istemiyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç "Türkiye'den domates ithalatı 2018'de kısmen başlayabilir. Türkiye'den domates ithalatı 50 bin tondan fazla olmaz" dedi.

İthal samanda sevkiyat başladıİthal samanda sevkiyat başladı

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.