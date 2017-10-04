Rusya'ya domates ihracatı için tarih verildi
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithalatına 2018'de başlayacaklarını, en fazla 50 bin ton domates alımı yapacaklarını söyledi.
Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatına kısmen izin verilmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Türkiye'den domates alımını yasakladıktan sonra ülkesinde sera yatırımlarına ağırlık veren Rusya, ithalatta uçak krizi öncesine dönerek üreticisini zarara uğratmak istemiyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç "Türkiye'den domates ithalatı 2018'de kısmen başlayabilir. Türkiye'den domates ithalatı 50 bin tondan fazla olmaz" dedi.