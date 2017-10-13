Sabancı: Linyit santralleri için uzun vadeli alım kontratları getirilmeli

13 Ekim 2017

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği konferansta açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında linyit santralleri gibi yeni enerji yatırımlarına finansman sağlanabilmesi için uzun vadeli alım kontratları getirilmesi önerisinde bulunan Sabancı, mevcut enerji yatırımlarında finansal sürdürülebilirliği için ise ileriye dönük ve öngörülebilir bir fiyatlandırma mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

Sabancı'nın dile getirdiği öneriler, enerji sektörüne yatırım yapan şirketlerin uzun süredir savunduğu doğalgaz fiyatlarının serbest piyasada belirlenmesi gibi talepleri de içeriyor.

"Rekabetçi ve geleceğe dönük enerji piyasasını geliştirmeliyiz"

Geçen 15 yılda Enerji Bakanlığı ve düzenleyici kurumlar öncülüğünde rekabet odaklı enerji politikaları oluşturulduğunu ve özel sektörün 90 milyar dolar tutarında enerji yatırımı yaptığını dile getiren Sabancı, "Bunlar büyük başarılar. Artık bunların ilerisine geçmemiz, finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve bu stratejik sektörün yaşaması ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlaması için öngörülebilir, rekabetçi ve geleceğe dönük bir enerji piyasasını geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Sabancı, uzun vadeli yatırımlar olan enerji santrali yatırımlarının mali açıdan sürdürülebilirliği için alım kontratları ve serbest fiyatlama mekanizması sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.

"Linyit Santralleri için uzun dönem Enerji Satınalma Antlaşmaları projenin finansmanını sağlamayı mümkün kılar" diyen Sabancı, "Rekabetçiliği olumsuz etkilemeyecek şekilde, farklı ülkelerde kullanılan kapasite mekanizmalarının kullanımı finansman sağlar. Her iki öneri de doğası gereği uzun vadeli olan enerji yatırımlarının finansal sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynamakta" ifadelerini kullandı.

"Piyasa dinamiklerine dayalı fiyatlandırma mekanizması kurmalıyız"

Sabancı, serbest piyasa dinamiklerine dayanan enerji fiyatlama mekanizmasının da temin edilmesi gerektiğini belirterek, "Arz, talep, maliyet, verimlilik ve teknoloji gibi piyasa dinamiklerine dayalı piyasa fiyatlandırma mekanizmasını kurmalıyız. Bu bağlamda düzenlenmiş enerji tarifelerini kaldırmayı göz önüne almalıyız." dedi.

Ülkenin enerji güvenliğini sağlama temel amacı doğrultusunda enerji dağıtım sistemine LNG sağlama ve doğalgaz depolama yatırımları gibi adımların enerji sektöründe esnekliği iyileştirdiğine de dikkat çeken Sabancı, "Bu kıymetli girişimleri ilerletmek için şunları beslemeliyiz: Doğal gaz piyasasının serbestleşmesi, ön görülebilir doğal gaz fiyatlaması ve küresel ve bölgesel LNG gelişmeleri ile nispeten avantajlı fiyatların çeşitliliği artırması" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Reuters