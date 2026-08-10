Sabiha Gökçen’de tüm zamanların rekoru: Bir günde 179 bin 789 yolcu

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 935 uçuş ve 179 bin 789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 935 uçuş ve ağırlanan 179 bin 789 yolcuyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı.

Açıklamaya göre, rekor günde gerçekleştirilen uçuşların yüzde 56,5'ini dış hat, yüzde 43,5'ini ise iç hat seferleri oluşturdu. Yolcu trafiğinin yüzde 56'sı dış hatlarda, yüzde 44'ü ise iç hatlarda gerçekleşti.

Gelen yolcular toplam yolcu trafiğinin yüzde 50,4'ünü, giden yolcular ise yüzde 49,6'sını oluştururken, operasyon yoğunluğunun her iki yönde de dengeli şekilde yönetildiği belirtildi.

"Yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, elde edilen rekorun havalimanının operasyonel kapasitesi, hizmet kalitesi ve yolcuların duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kacır, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, Türkiye'nin ulaşım altyapısına ve ülke turizmine sundukları katkıyı her geçen gün artırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "9 Ağustos'ta kırdığımız bu tarihi rekor, havalimanımızın operasyonel kabiliyetinin, kusursuz hizmet anlayışının ve yolcularımızın bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Kesintisiz ve emniyetli operasyon anlayışımızla Sabiha Gökçen'i çok daha ileriye taşımaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar HEAŞ ve ISG koordinasyonuyla yürütülüyor

Açıklamada, gün boyunca devam eden yoğun yolcu ve uçuş trafiğinin HEAŞ ile terminal işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) arasında yürütülen koordinasyonla yönetildiği bildirildi.

HEAŞ ekiplerinin hava trafik, apron, pist ve meydan operasyonlarının kesintisiz yürütülmesini sağladığı, ISG ekiplerinin ise terminalde yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine yönelik süreçleri eş zamanlı yürüttüğü aktarıldı.

Meydan ve terminal operasyonlarının koordineli şekilde yönetilmesi sayesinde, yoğunluğa rağmen operasyonel sürekliliğin korunduğu ve yolcuların seyahatlerini güvenli, düzenli ve konforlu şekilde gerçekleştirdiği kaydedildi.

Rekor 919 uçuştan 935 uçuşa yükseldi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda en son 2 Ağustos 2026'da kayda geçen "919 uçuş ve 174 bin 325 yolcu" sayısı, son açıklamayla "935 uçuş ve 179 bin 789 yolcu" sayısı olarak güncellenmiş ve yeni bir rekor kırılmış oldu.