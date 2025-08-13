Sağlık-Sen Başkanı hükümetin ilk zam teklifini değerlendirdi: Çarşıyla, piyasayla alakası yok

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin zam teklifine ilişkin, "Rakamların adil olması, tekliflerin de hakkaniyetli olması gerekiyor. Memurlar devletin omurgasıdır, taşıyıcı kolonlarıdır. Hakları yok sayılmamalı, görmezden gelinmemelidir" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini verdi.

Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifi yapıldı.

"Tekliflerimiz 11 aylık çalışmanın masaya yansımasıydı"

Doğan, zam teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede, hiç kimsenin beklemediği bir teklifte bulunulduğunu, Kamu İşveren Heyeti ile hastanedeki hemşirenin aynı pazarda alışveriş yapmadığını gördüklerini söyledi.

Teklifin yeterli olmadığını Kamu İşveren Heyetine anlatacaklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Tekliflerimiz 11 aylık çalışmanın masaya yansımasıydı. Çarşı, pazarın, mutfağın görüntüsüydü, memurun cüzdanının röntgeniydi. Kamu İşveren Heyeti, acilde çalışan hemşirenin sesini, bu teklifinde duymamış oluyor. Teklif edilen rakamların çarşıyla, piyasayla alakasının olmadığını gözlemliyoruz. Rakamların adil olması, tekliflerin de hakkaniyetli olması gerekiyor. Memurlar devletin omurgasıdır, taşıyıcı kolonlarıdır. Hakları yok sayılmamalı, görmezden gelinmemelidir."

Kamu İşveren Heyetinin yaklaşımının çözüm üretmekten yana olması gerektiğini vurgulayan Doğan, bozulan iş barışının daha da içinden çıkılmaz hale getirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin en zeki çocukları arasında tıp fakültelerine gidenlerin olduğuna işaret eden Doğan, "Bu kadar emek sarf ettikten sonra hemşirenin, hekimin, öğretmenin ve mühendisin bu ücretlere tabi olması gerçekten vicdanları yaralar." dedi.

"Bu toplu sözleşme masası fırsat"

Hastanelerde memur ve işçinin beraber çalıştığını, memura düşük oranda zam verilmesinin vicdanları yaralayacağını, teklifin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"TBMM'de milletvekillerimiz beraber çalışıyor. A parti milletvekili ile B parti milletvekili arasında maaş farkı olsa rahatsız olunur mu? Olunur. Yani burada iş barışı bozuluyor. Bizim en çok dikkat çekmek istediğimiz nokta bu. İş barışının bozulmasına tedbir alınması ve düzeltilmesi için bu toplu sözleşme masası fırsat. Çünkü bu masa 2 yılda bir geliyor. Bu 2 yıllık süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

İlk teklifin ardından Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladık. Bu noktada zaten hazırlıklıyız. Teşkilatlarımızda, olumsuz teklif gelirse ne yapılması gerektiğini kademe kademe belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamalarımızla, kitlesel eylemlerimizle, hekimlerimizin hakkını almak için mücadeleyi devam ettireceğiz."