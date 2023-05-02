Sağlıkta fiyatlar cep yakıyor

Sağlık sigortasında fiyatlar yüzde 200’ün üzerinde arttı. Bazı yaş gruplarında ise artış oranı yüzde 300’ler civarında. Üstelik bu “hasarsız” müşterilerde… Orta yaşlı bir müşteriye ortalama 30 bin liralık teklif hazırlanıyor. Eğer bir müşterinin önceki yıl bir rahatsızlığı olmuş bir de operasyon geçirmişse bu rakam 100 bin liraları buluyor. Tedavisinin devam ettirmek isteyenler bu rakamları ödemek zorunda kalıyorlar.

Primlerdeki artışın ana sebebi sağlık harcamalarındaki artış. Tahliller, görüntüleme işlemleri harcamalarda en yüksek payı alıyor. Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk sağlık kurumları ne kadar fiyat artırırsa, özel sağlık sigortalarının fiyatlarının da o oranda arttığını söylüyor. “Enflasyon ve kurdaki artış, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) açıkladığı muayene ücretleri, devletin belirlediği SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) özel sağlık sigortasının fiyatlarını birebir etkiliyor.

Sektörde ilk 6 ay için TTB’nin yaptığı yüzde 90 artış sonrasında özel hastaneler yüzde 120 - 150 zam oranlarıyla ilerliyorlar” diyen Esentürk, bu zamlar ile beraber döviz kurunun da etkisiyle beraber ortalama hasar maliyetlerinin ciddi oranlarda arttığına dikkat çekiyor.

Primleri yaş etkiliyor

Sağlık sigortası fiyatlarını etkileyen en önemli faktör; hasar durumu. Poliçe yenilenirken sigorta primleri önceki yılki poliçenin bitiş tarihine kadar tahakkuk ettirilen sağlık giderleri üzerinden hesaplanıyor. Yani sigortalı bir önceki yıl sigortasını ne kadar kullanmışsa artış da o kadar yüksek oluyor. Örneğin bir müşteri önceki yıl ameliyat olduğu için 100 bin lira civarında bir prim ödemesi çıkarıldığını söylüyor. Sigortalı, tedavisi devam ettiği için sigortasını yenileteceğini ve tedavi masraflarının bu rakamın çok daha üstünde olduğunu ekliyor. Poliçe fiyatını etkileyen diğer bir unsur yaş. Esentürk, her yıl bir yaş büyümenin etkisiyle bir önceki yaşa kıyasla primlerin 30 -40 arası arttığını söylüyor.

Sigorta yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Sağlık sigortası yaptırırken, poliçenin hangi masrafları kapsadığına dikkat edilmeli. Sigorta şirketinin sağladığı ek hizmetlere bakılmalı. Bazı sigorta şirketleri sağlık sigortası poliçesi sahiplerine ücretsiz check up, diş bakımı, mamografi gibi ekstra hizmetler sunuyor. Poliçe süresi bitip teklif aldıktan sonra uzun süre beklenmemeli. Çünkü poliçe yenilemesi yapılmadan hastaneye gidilirse şirket teklifi revize edebiliyor. Teklifin iki misline kadar artırıldığı oluyor. Başka bir sigorta şirketine geçiş yapılacaksa erken başvuru yapılmalı. Geçiş evraklarının iletilmesi birkaç haftayı bulabiliyor.

Poliçe fiyatını neler yükseltiyor?

-Kişi kullanım oranı

-Yaş ve cinsiyet

-Ayakta tedavi teminatı

-Bazı büyük hastanelerin dahil edilmesi