Sahte dolar alarmı! Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Savcılık… Tüm kurumlar harekete geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada artan sahte dolar ve yabancı banknotlara karşı alınan tedbirler hakkında bir açıklama yaptı. Banknot sahteciliği ile etkin mücadele yürüttüğünü belirten TCMB, bu kapsamda adli mercilerle yakın iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası, sahteciliğe karşı teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için sektöre gerekli yönlendirmelerde bulunduğunu da açıkladı. Alınan tedbirlerin, sahte banknotların dolaşımdaki etkisini en aza indirmeyi amaçladığı kaydedildi.

TCMB, banknot sahteciliği ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, sahte banknotların tespiti ve bertaraf edilmesi için adli mercilerle koordinasyonun devam ettiğini ifade etti. Ayrıca kamuoyuna, banknotların geçerliliğinin kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

TCMB'nin açıklamasının tamamı şöyle:

* Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

* Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

* Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır.

* Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Ne olmuştu?

Döviz büroları ve bankalar, ülke genelinde büyük miktarda sahte ABD Doları'nın bulunduğu gerekçesiyle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı

Sektör temsilcileri gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan banknotlar için para sayma makinelerinin güncellenmesinin beklendiğini açıklarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği ise konuya ilişkin açıklama yaparak "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

3.6 milyon sahte euro ele geçirildi

Konuya dair bir diğer dikkat çeken gelişme ise İstanbul Polisi tarafından ele geçirilen sahte döviz oldu. Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair elde eden ekipler 2 ayrı ilçede düzenledikleri operasyonlar sonucunda 3.6 milyon değerinde sahte Euro buldu.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken operasyonlarda Euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprağı ele geçirildi.