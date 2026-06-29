Sakarya'dan 31 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde yer aldı

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, listede bu firmalar arasında SATSO'ya kayıtlı 29, Akyazı Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 2 firmanın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Sakaryalı 31 şirket içerisindeki 14 firmanın bir önceki listeye kıyasla sıralamasını yükseltme başarısı gösterdiği kaydedildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listeye giren firmaların yönetici ve emekçilerini kutladı.

Altuğ, şehrin üretim ve ihracattaki başarısının Türkiye'nin en önemli ihracatçıları arasında bir kez daha tescillenmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı günlerde yenilikçi, yüksek katma değer üreten ve uluslararası standartlarda rekabet edebilen firmaların başarısının hem Sakarya hem de ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın, sahip olduğu üretim kültürü, girişimci yapısı ve güçlü sanayi altyapısıyla önümüzdeki yıllarda bu başarıyı daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. SATSO olarak üyelerimizin ihracat potansiyelini geliştirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürürken, özellikle KOBİ'lerimizin ihracata yönelmesini sağlayacak eğitim, danışmanlık ve proje destekleriyle yeni başarı hikayelerinin oluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."