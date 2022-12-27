Salgın dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, girişimci ruhun bulunduğu Gaziantep'in ekonomideki gücünü birliktelikten aldığını söyledi.

Sıkıntıların yaşandığını ve bunların farkında olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimize bu sıkıntılarımızı iletiyoruz. Sıkıntılarımız var mı, var. Bu sıkıntıların çözüm yeri de hükümettir. Bizler icra makamı değiliz, bunu iyi bileceğiz. Bizler üyelerimizin sıkıntılarını halkın iradesiyle seçilmiş olan kişilere dile getireceğiz. İcra yetkisi onların. Onlar da bizim taleplerimize mümkün olduğu sürece cevap veriyorlar."

Hisarcıklıoğlu, salgın dönemini dünyada en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Uluslararası iş dünyası örgütlerinin çoğunun yönetiminde bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Gördüğüm manzara Atlantik'ten Pasifik'e kadar bu geniş coğrafyada en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk" ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise, üyelerine gösterdiği hassasiyet ve yardımlarından dolayı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve çok sayıda üye katıldı.