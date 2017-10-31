SAMEKS, eylülde 53,7 değerine geriledi

31 Ekim 2017

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksinin (SAMEKS) Ekim 2017 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 53,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksteki bu düşüşte, sanayi endeksinin 4,7 puan azalarak 52,7 puana gerilemesi etkili olurken, hizmet endeksi de 1,8 puanlık azalışla 50,3 puana geriledi. Buna karşın, SAMEKS 50 referans değerinin üzerinde kalarak ekim ayında ekonomik aktivitedeki hareketliliğin sürdüğüne işaret etti. Bileşik Endeks ağustosta 2,6, eylülde 1,6 puan düşüş kaydetmişti.

"Büyümenin son çeyrekte de devam etmesi bekleniyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, endekse ilişkin değerlendirmesinde, yılın üçüncü çeyreğini 56,5 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS'in son çeyreğin ilk dönemi olan ekim ayına 53,7 seviyesiyle giriş yaparak Türkiye ekonomisindeki olumlu görünümü teyit ettiğini belirtti.

Kaan, bu dönemde Sanayi ve Hizmet Endeksi'nin 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürerek, genel ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel sektöre ilişkin açıklanan son verilerin de SAMEKS'in olumlu görünümünü desteklediğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi'nin 8,5 puan artarak 109,5 puana yükselmesinin yanı sıra İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranının yüzde 79,7 ile son 9 yılın zirvesine yükselmesi, ekim ayında reel sektöre yönelik olumlu göstergeler olarak dikkat çekiyor. SAMEKS'in hem sanayi hem de hizmet sektörüne yönelik girdi alımlarındaki artışa işaret etmesi, endeksin önümüzdeki dönemde 50 referans değeri üzerinde seyredeceğinin sinyalini veriyor. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme sürecinin yılın son çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor."