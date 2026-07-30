Samsung yarı iletkende sıkışıklığın 2028’e uzamasını bekliyor

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Samsung Electronics (005930), yapay zekâ veri merkezlerinin büyüttüğü talep nedeniyle bellek yarı iletkenlerindeki arz açığının gelecek yıl daha da ağırlaşacağını ve 2028 boyunca devam edeceğini açıkladı.

Güney Koreli teknoloji şirketi, büyük veri merkezi işletmecileriyle yaptığı uzun vadeli sözleşmeler sayesinde üretim kapasitesinin önemli bölümünü şimdiden bağladı. Güçlü bellek fiyatları yarı iletken bölümünde rekor kâr getirirken, aynı maliyet artışı Samsung’un telefon bölümünü ilk kez zarara sürükledi.

Kapasitenin yüzde 70’i bağlandı

Samsung, dünyanın en büyük beş veri merkezi şirketiyle uzun vadeli bellek tedarik anlaşmaları imzaladı. Şirket, beş büyük müşteriyle daha sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştı.

Anlaşmaların en az beş yıl süreceği ve uzun vadede Samsung’un toplam bellek kapasitesinin yüzde 60-70’ini kapsayacağı belirtildi.

Sözleşmelerde ön ödeme ve taban fiyat gibi hükümler de bulunuyor. Samsung bu yöntemle yeni fabrikalar için yapacağı yüksek yatırımları güvence altına almayı ve bellek fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı korunmayı hedefliyor.

Arz açığı 2028’e taşınacak

Samsung yönetimi, bellek piyasasındaki arz sıkışıklığının 2027’de 2026’ya göre daha ağır hale geleceğini öngörüyor. Şirket, açığın 2028’de de devam etmesini bekliyor.

Yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin talebi hızlı biçimde artıyor. Üreticilerin kapasiteyi bu ürünlere yöneltmesi, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlarda kullanılan geleneksel belleklerin arzını da daraltıyor.

Yeni üretim tesislerinin kurulmasının yıllar alması, talepteki artışa kısa sürede karşılık verilmesini zorlaştırıyor. Büyük müşterilerin kapasiteyi yıllar öncesinden bağlaması, daha küçük teknoloji şirketlerinin tedarik ve fiyat riskini artırabilir.

Yarı iletken kârı 250 kat arttı

Samsung’un yarı iletken bölümünün ikinci çeyrek faaliyet kârı 89,2 trilyon wona ulaştı. Bölümün kârı geçen yılın aynı dönemine göre 250 kattan fazla arttı.

Şirketin toplam faaliyet kârı nisan-haziran döneminde 89,5 trilyon won oldu. Geçen yılın aynı döneminde 4,68 trilyon won faaliyet kârı açıklanmıştı.

Toplam gelir yüzde 130 artarak 171,5 trilyon wona çıktı ve şirket tarihindeki en yüksek üç aylık seviyeye ulaştı. Güçlü sonuçlarda bellek fiyatlarının yükselmesi ve yapay zekâ altyapısına yönelik siparişler belirleyici oldu.

Telefon bölümü ilk kez zarar etti

Bellek fiyatlarındaki yükseliş Samsung’un yarı iletken faaliyetlerini desteklerken, şirketin kendi telefon üretimini de pahalılaştırdı.

Mobil cihaz bölümünün ikinci çeyrek zararı 700 milyar won olarak gerçekleşti. Bölüm böylece ilk kez üç aylık dönemi zararla tamamladı.

Samsung’un hem bellek üreticisi hem de dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olması, fiyat artışlarının şirket içinde karşıt sonuçlar doğurmasına yol açtı. Yarı iletken bölümünün sattığı pahalı bellekler grup kârını artırırken, telefon üretim maliyetini de yükseltti.

Artan maliyetlerin yeni telefon fiyatlarına ne ölçüde yansıtılacağı ve tüketici talebini nasıl etkileyeceği yılın ikinci yarısında izlenecek.

HBM4 geliri üçe katlanacak

Samsung, yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan yeni nesil HBM4 ürünlerinden elde ettiği gelirin üçüncü çeyrekte üç kattan fazla artmasını bekliyor.

Şirket, yılın ikinci yarısında yüksek bant genişlikli bellek pazarındaki payını genel DRAM pazarındaki payına yaklaştırmayı hedefliyor. Samsung bu alanda SK Hynix ile yoğun rekabet içinde bulunuyor.

HBM ürünleri, yapay zekâ işlemcilerinin büyük miktarda veriyi yüksek hızda işlemesine yardımcı oluyor. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını sürdürmesi, Samsung’un yüksek marjlı ürünlere yönelik satışlarını destekleyebilir.

ABD’de ikinci fabrika planı

Samsung, ABD’nin Teksas eyaletindeki Taylor yarı iletken fabrikasını 2026 içinde faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Şirket, aynı bölgede ikinci bir üretim tesisi için temel atmayı ve fabrikayı 2030’da seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyor. Yatırım, Samsung’un ABD’deki üretim kapasitesini ve büyük veri merkezi müşterilerine yakınlığını artıracak.

Samsung ayrıca sözleşmeli yarı iletken üretimi faaliyetlerinde kapasite kullanım oranlarının ve fiyatların yükselmesiyle yakın dönemde toparlanma bekliyor.

Yatırımcı iki riski izliyor

Samsung hisseleri güçlü sonuçların ardından yüzde 8’e kadar yükselse de daha sonra kazançlarını geri verdi. Piyasada yapay zekâ yatırımlarının mevcut hızını koruyup koruyamayacağı tartışılıyor.

Büyük veri merkezi şirketlerinin yatırım harcamalarını yavaşlatması, uzun vadeli bellek talebini baskılayabilir. Çinli üreticilerin kapasite artışı da fiyatlar ve pazar payları açısından risk oluşturuyor.

Buna karşılık Samsung’un kapasitesinin yüzde 60-70’ini uzun vadeli sözleşmelerle bağlaması, talepte olası bir yavaşlamaya karşı şirkete gelir güvencesi sağlayabilir. Bellek kıtlığının gerçekten 2028’e uzayıp uzamayacağını yeni fabrika takvimleri ve veri merkezi yatırımları belirleyecek.