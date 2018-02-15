Sanayi sitelerinin kent dışına taşınmasına kredi desteği

15 Şubat 2018

Yerleşim alanları içinde kalmış sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için sağlanacak kredi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri İle Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler yararlanabilecek.

Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı tesisleri yapım işi, üstyapı yapım işi, idari ve sosyal tesisler yapım işi, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ve taşınma masrafları kredilendirilecek.

Bakanlık kredi desteğinden yararlanmak isteyen sanayi sitesi, yapı kooperatifleri veya idareler, ilgili valiliğe bilgilendirme raporuyla elektronik ortamda başvuracak. Bakanlık, kredi destek taleplerini krediye uygunluk açısından değerlendirecek.

Bazı kriterler göz önüne alınacak

Başvuruların değerlendirilmesinde alanının büyüklüğü, mevkii ve idari durum, yerleşim alanının özellikleri ve incelenen alanın yerleşim alanına göre konumu, yerleşim alanının içinde ya da çevresinde planlı sanayi sitesi alanlarının mevcut olup olmadığı ve doluluk oranları, çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu gibi kriterler dikkate alınacak.

Yönetmelik kapsamında kullandırılacak krediler, Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacak.

Bakanlıkça verilen krediler yönetmelikle belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak, başka kişi ve kuruluşlara devredilemeyecek ve haczedilemeyecek. Söz konusu hükümlere uyulmaması halinde, kredilendirilme durdurularak, ödenen meblağlar sanayi sitesi yapı kooperatifi ve idarelere tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilecek.

Kaynak: AA