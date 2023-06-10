Sanayi üretimi nisan ayında yüzde 1,2 düştü

Buna göre, nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi ise aynı kaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,7 düşüş oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 düştü.

Sanayinin alt sektörlerinde ise, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.