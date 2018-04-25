Sanayici 'kalkınma bankası' istiyor

25 Nisan 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, önümüzdeki dönemde İSO olarak önceliklerinin sanayinin finansman ihtiyacının karşılanması olacağını belirterek; projeyi teminat kabul ederek sanayi yatırımlarının finansmanını sağlayan bir kalkınma bankasının kurulması için girişimde bulunacaklarını söyledi.

İSO'nun 2018-2022 Çalışma Programı'nı açıklayan Bahçıvan, öncelikli çalışma konularından biri olarak sanayinin finansman ihtiyacının karşılanması konusunda öneriler getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Yeni nesil Kalkınma Bankacılığı önerimiz büyük önem taşıyor. Projenin kendisini teminat kabul ederek sanayi yatırımlarının finansmanını sağlayan bir kalkınma bankasının kurulup sanayimizin finansmanını desteklemesi için gerekli girişimleri yapacağız" dedi.

İSO olarak geçmiş dönemde gündeme getirdikleri terzi işi teşvik sisteminin finans bazlı bir mantığa dayanması yönündeki önerilerin de takipçisi olacaklarını söyleyen Bahçıvan, kamu teşviklerinin yalın ve anlaşılır, projeye bağlı ve denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

Bahçıvan, Türkiye ekonomisinde ilk çeyrekte canlılığının sürdüğünü ancak özellikle enflasyon ve cari açık gibi iki önemli sorunun kalıcı çözüm beklediğini ifade etti.

Kaynak: Reuters