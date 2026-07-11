Sanayide üretimi ara malı toparladı
Mayısta yıllık bazda sanayi üretim endeksi ne arttı ne de azaldı. Bir önceki aya göre ise düşüş yaşandı. Dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimindeki sert düşüşler toplam endeksi aylık ve yıllık bazda aşağı çekti. Buna karşın ara malındaki güçlü artış, yıllıkta zafiyeti dengeledi.
Türkiye’nin sanayi üretim endeksi hem yıllık hem aylık seyirde istikrarsız seyrediyor. Mayıs 2026 sanayi üretim endeksi istatistiklerine göre, yıllık bazda üretim geçen yılın mayıs ayı ile aynı düzeyde kaldı. Sanayi üretimi nisan ayına göre ise yüzde 2,9 oranında azaldı. TÜİK istatistiklerindeki ekonomik sınıflandırmaya göre, değişimlerine bakıldığında mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla en sert düşüş yüzde 4,8 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde ve yüzde 3,5 ile de sermaye malı üretiminde görüldü. Dayanıksız tüketim malı üretimindeki gerileme binde 7’de kaldı. Buna karşın ara malı üretiminde geçen yıla kıyasla yüzde 3,2 artış oldu. Sanayi üretimi endeksi 111,4 ile geçen yılın aynı seviyesinde kaldı. Geçen nisan ayına göre bakıldığında mayısta en sert düşüş yüzde 12,7 ile sermaye malı üretiminde yaşandı. Dayanıklı tüketim malı yüzde 1,3 ve enerji de yüzde 1 düşüş gösterdi. Buna karşın dayanıksız tüketim malı üretimi binde 8 ve ara malı üretimi binde 2 arttı. Böylece nisanda 114,1 olan takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış endeks değeri yüzde 2,9’luk azalışla 110,8’e geriledi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi. Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 geriledi. Teknoloji ağırlıklarına bakıldığında yıllık bazda en hızlı artış yüzde 7,9 ile yüksek teknoloji ürün üretiminde yaşandı. Orta yüksek teknoloji ürün üretimi yüzde 11,5 ile aydan aya en çok düşüş gösteren alan oldu. Yüksek teknolojili ürün üretimi nisana göre, mayısta yüzde 2,5 azaldı.
En sert daralma metalik madenlerde
Sanayinin alt sektörleri özelinde yıllık en sert düşüş yüzde 22,4 ile metal cevherleri madenciliğinde yaşandı. Diğer ulaşım araçları imalatındaki gerileme yüzde 16 oldu. Bu sektörün üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 46,4’lük gerileme dikkat çekti. Giyim eşyaları üretimi yıldan yıla yüzde 12,5 azaldı. Makine ve ekipmanları kurulumu onarımı sektörü yüzde 10,5 ile yıllık bazda en çok azalan dördüncü alt sektör oldu. Mayısta yıldan yıla en hızlı üretim artışı yüzde 15,5 ile temel eczacılık ürünlerinde görüldü. Bir diğer hızlı üretim artışı yüzde 7,5 ile mobilya imalatındaki yaşandı. Ana metal sanayiindeki artış yüzde 7 oldu.