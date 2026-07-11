Sanayide üretimi ara malı toparladı

Türkiye’nin sanayi üretim endeksi hem yıllık hem ay­lık seyirde istikrarsız sey­rediyor. Mayıs 2026 sanayi üretim endeksi istatistiklerine göre, yıl­lık bazda üretim geçen yılın mayıs ayı ile aynı düzeyde kaldı. Sanayi üretimi nisan ayına göre ise yüz­de 2,9 oranında azaldı. TÜİK ista­tistiklerindeki ekonomik sınıflan­dırmaya göre, değişimlerine bakıl­dığında mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla en sert düşüş yüz­de 4,8 ile dayanıklı tüketim ma­lı üretiminde ve yüzde 3,5 ile de sermaye malı üretiminde görüldü. Dayanıksız tüke­tim malı üretimindeki geri­leme binde 7’de kaldı. Buna karşın ara malı üretiminde geçen yıla kıyasla yüzde 3,2 artış oldu. Sanayi üre­timi endeksi 111,4 ile geçen yılın aynı seviye­sinde kaldı. Geçen nisan ayına göre bakıldığında mayısta en sert düşüş yüzde 12,7 ile sermaye malı üreti­minde yaşandı. Dayanıklı tüketim malı yüzde 1,3 ve enerji de yüzde 1 düşüş gösterdi. Buna karşın daya­nıksız tüketim malı üretimi binde 8 ve ara malı üretimi binde 2 arttı. Böylece nisanda 114,1 olan takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış endeks değeri yüzde 2,9’luk azalış­la 110,8’e geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelen­diğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalır­ken, imalat sanayi sektörü endek­si yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtı­mı sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi. Mayıs ayında ma­dencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, imalat sanayi sektö­rü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüz­de 0,9 geriledi. Teknoloji ağırlık­larına bakıldığında yıllık bazda en hızlı artış yüzde 7,9 ile yüksek tek­noloji ürün üretiminde yaşandı. Orta yüksek teknoloji ürün üreti­mi yüzde 11,5 ile aydan aya en çok düşüş gösteren alan oldu. Yüksek teknolojili ürün üretimi nisana göre, mayısta yüzde 2,5 azaldı.

En sert daralma metalik madenlerde

Sanayinin alt sektörleri özelinde yıllık en sert düşüş yüzde 22,4 ile metal cevherleri madenciliğinde yaşandı. Diğer ulaşım araçları imalatındaki gerileme yüzde 16 oldu. Bu sektörün üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 46,4’lük gerileme dikkat çekti. Giyim eşyaları üretimi yıldan yıla yüzde 12,5 azaldı. Makine ve ekipmanları kurulumu onarımı sektörü yüzde 10,5 ile yıllık bazda en çok azalan dördüncü alt sektör oldu. Mayısta yıldan yıla en hızlı üretim artışı yüzde 15,5 ile temel eczacılık ürünlerinde görüldü. Bir diğer hızlı üretim artışı yüzde 7,5 ile mobilya imalatındaki yaşandı. Ana metal sanayiindeki artış yüzde 7 oldu.