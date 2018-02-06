Sancak, Sakarya'da dört fabrika kuruyor

06 Şubat 2018

SAKARYA - BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Sakarya'da 4 yeni fabrika kuracağını açıkladı. Dünya markası firmalarla vagon fabrikası kuracağını belirten Sancak, ayrıca motor ve şanzıman fabrikasının da faaliyete geçeceğini söyledi. Sancak, diğer yandan Karasu'da da statejik savunma sanayi üssü kurulacağını ve milli otomobilin belki 20 yılda yapacağı ciroyu bu üsssün 5 yılda üretebileceğini dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜ- SİAD) Türkiye istişare toplantılarının 8'incisi 'Otomotiv’de Vizyonumuz Made in Turkey' başlığıyla Sakarya’da düzenlendi. MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ile Okan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay'ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaff er Elmas ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul katıldı.

Yerli otomobil ortak girişim grubunun mart ayının sonunda şirket kuracağını açıklayan Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesini istediğini söyledi. Yapılan planlamaya göre mart ayının sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirketin kurulacağını belirten Sancak, "Şu anda 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Devletimizin büyük desteği var. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey. Bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak" dedi.

Vagon, şanzıman ve motor üretecek

Devlet teşviği ve yönlendirmesiyle Karasu’da stratejik savunma sanayi üssü kurulacağını da belirten Sancak, “Sakaryalı girişimciler milli otomobilin kente yapacağı katkıya odaklanmış ancak stratejik savunma sanayi üssü milli otomobilden 5 kat daha fazla şehre katkı yapacak. Oluşturacağı ciro itibariyle milli otomobilin belki 20 yılda yapacağı ciroyu bu üs 5 yılda üretecek. 5 yıllık stratejik planımızda BMC üssünde çalışan insan sayısı 10 bini geçecek” diye konuştu.

Dünya markası firmalarla Sakarya’da çoğunluk hissesi kendinde olan vagon fabrikası kuracaklarının müjdesini de veren Sancak, “Sakarya’da 4 fabrika kuruyoruz. Otomotiv sanayinin temel yapı taşı motor ve şanzımandır. Bu motorların seri üretim merkezi Sakarya olacak. Hızlı tren vagonunun üssü de Sakarya olacak. Bu da en az yerli otomobil kadar önemli. Tarihi İpek Yolu yeniden canlandırılarak, müthiş bir pazar çıkacak ortaya. Ülkemiz sadece bu alanda önümüzdeki 5 yıl içinde metro ve hızlı trene 35 milyon euro yatırım yapacak. Yaptığımız bu stratejik ortaklıkla Asya’da 40 ülkeye de buradaki fabrikadan ihracat yapılacak. Teknoloji de yüzde 100 Türk teknolojisi olacak. Patenti millileştiriyoruz, o şartla ortaklık kurduk” dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yerli otomobil üretiminin ilde büyük bir heyecan yarattığını belirterek, kentin stratejik konumu, İstanbul ve diğer birçok büyük şehre yakınlığı, Karasu'daki limanı, yan sanayisi ve yetişmiş insan gücüyle avantajlı olduğunu söyledi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da iktisadi yönden kalkınmanın ilk adımının sanayileşmeden geçtiğini ifade ederek, "Yan sanayisi, limanı, nitelikli işgücü ile yerli otomobil üretiminin merkezi olmaya en uygun yer de ilimiz. Sakarya olarak biz buna talibiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise milli bir marka için yola çıkıldığını ve çalışmaların rayına girdiğini ifade ederek, ticarete konu olacak otomobil üretiminin 2021 itibariyle başlayacağını söyledi.