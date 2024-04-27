Şarap fiyatlarına zam... İki grubun fiyatları arttı!

Sigara ve alkol gruplarına art arda gelen fiyat artışlarının ardından bir zam da şarap grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.

Dündar paylaşımında, “Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında zam geldi hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.