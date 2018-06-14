Sarıeroğlu: 'Sosyal Çalışma' ile aile bütçesine katkı sağlanacak

14 Haziran 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin gence yazın çalışma imkanı hakkında, "Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dahil ederek hem toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor."

Kaynak: AA