Şarj cihazlarında yeni kurallar: 2028'e kadar süre tanındı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektronik cihazların şarj edilmesinde kullanılan güç kaynakları ve kablolar için yeni standartlar belirledi. 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ, enerji verimliliğinden cihazlar arasındaki uyumluluğa kadar çeşitli teknik şartlar getiriyor. Düzenlemenin büyük bölümü 14 Aralık 2028'de yürürlüğe girecek.

USB-C kablolar da düzenleme kapsamında

Yeni tebliğ yalnızca telefon ve tabletlerin şarj adaptörlerini kapsamıyor. Dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli elektronik ürünler için kullanılan harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj pedleri ve taşınabilir pillerin şarj cihazları da düzenlemenin kapsamına alındı.

Her iki ucunda USB Tip-C bağlantısı bulunan kablolar için de teknik gereklilikler belirlendi. Böylece enerji verimliliğinin yanında ürünler arasındaki uyumluluğun geliştirilmesi ve elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Şarj adaptörlerinde ortak bağlantı hedefi

Düzenlemenin temel unsurlarından biri, farklı elektronik cihazların ortak güç kaynaklarıyla kullanılabilmesi.

Avrupa Birliği'nin 2025/2052 sayılı düzenlemesiyle uyumlu hazırlanan yeni kurallar, kapsam içindeki uygun harici güç kaynaklarında USB Tip-C veya USB Güç Dağıtımı bağlantılarını esas alıyor.

Ancak bu durum, piyasadaki bütün elektronik cihazların veya bütün adaptörlerin aynı bağlantı noktasını kullanmak zorunda kalacağı anlamına gelmiyor. Belirli ürün kategorileri için teknik istisnalar bulunuyor.

Kablo seçerken güç kapasitesi önem kazanacak

Yeni teknik standartlar, USB-C kabloların taşıyabildiği gücün kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılmasını da amaçlıyor.

Avrupa Birliği düzenlemesine göre kapsam içindeki USB-C kabloların 60 watt veya 240 watt güç kapasitesine uygun şekilde sınıflandırılması ve bu kapasitenin bağlantı uçlarında belirtilmesi öngörülüyor.

Bu yaklaşım, tüketicilerin kullandıkları cihazın ihtiyaç duyduğu güç kapasitesine uygun kabloyu seçmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Enerji verimliliği ve güvenli kullanım açısından da teknik koşullar belirleniyor.

Yeni kuralların büyük bölümü 2028'de başlayacak

Tebliğin uygulama takvimi de kesinleşti. Düzenlemenin amaç ve geçiş hükümleriyle ilgili bazı maddeleri 16 Ekim 2026'da yürürlüğe girdi.

Ürünlerin tasarımına ilişkin teknik şartların büyük bölümü ise 14 Aralık 2028'den itibaren uygulanacak.

Geçiş hükümleri kapsamında bazı yüksek güçlü USB-PD harici güç kaynaklarına 14 Aralık 2030'a, belirli koşulları karşılayan yedek parça güç kaynaklarına ise 14 Aralık 2033'e kadar eski düzenlemelerin uygulanmasına imkân tanınıyor.

Dolayısıyla bugün kullanılan şarj cihazlarının derhal değiştirilmesini gerektiren genel bir zorunluluk söz konusu değil.

Bazı cihazlar kapsam dışında bırakıldı

Yeni kurallar bütün elektrikli ve elektronik ürünleri kapsamıyor. Kesintisiz güç kaynakları, belirli tıbbi cihazlara özel güç kaynakları ve otonom cihazların kendilerini şarj etmek için kullandıkları bazı istasyonlar kapsam dışında tutuluyor.

Düzenleme, özellikle yeni ürünlerin piyasaya sunulmasında üretici ve ithalatçıların karşılaması gereken teknik standartlara odaklanıyor. Uygulama tarihine kadar ilgili şirketlerin ürün tasarımlarını ve uygunluk süreçlerini yeni gerekliliklere göre hazırlaması bekleniyor.