Sasu, deprem illerinin yöresel lezzetlerini unutturmayacak

Sasu “Aynı Sofradayız” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Adıyaman ve Malatya illerinin kültürel gastronomi miraslarına destek veriyor. Sasu, sosyal medya hesabından Ramazan ayı boyunca paylaşacağı #aynısofradayız serisinde Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’yle iş birliği yaptı.

Yamanyılmaz: Acılarımızı soframızda azaltacağız

Sasu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, depremlerin ardından ortaya çıkan manzaranın ülkemizi yasa boğduğunu, tarifsiz acılar yaşattığını anımsatarak, yaşanan bu büyük felakette yıkılan binalar ve kaybolan şehirlerle kültürel mirasların da büyük yara aldığını bildirdi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin acılarını dindirmek ve kayıpları bir şekilde telafi etmek için ilk andan itibaren var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Yamanyılmaz, “Bizler; acılarımızı da mutluluklarımızı da soframızda paylaşır, azaltır veya çoğaltırız. Bu yüzden en önemli şeyin aynı sofrada buluşabilmek olduğunu, paylaşmanın ve bir arada olmanın gücü ile yaralarımızı daha hızlı sarabileceğimize inanıyoruz. Her ilimizin kendine özgü çok kıymetli tarihi, gastronomik değerleri mevcut. Bu sofrayı bu değerlerle kurmak için, hep birlikte sahadayız” dedi.

“Gastronomi mirasına katkı vereceğine inanıyorum”

Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Ozan Güler ise “Aynı Sofradayız” temalı sosyal sorumluluk projesini deprem yaşanan şehirlerin gastronomik mirasını korumada oldukça değerli bulduğunu, şehirlerin coğrafi işaretli yemekleri ile Sasu Ton balıklarının birleşiminden oluşan yemek reçetelerinin gastronomi mirasının korunmasına katkı sunacağını bildirdi.Güler, projenin fikir sahibi Ali Can Yamanyılmaz, Nil Ece Yamanyılmaz ile Leyla Demir ve projeye destek veren Gastronomi ve mutfak sanatları yüksek lisans mezunu Öğretim Görevlisi Yusuf Kara, gastronomi bölümü öğrencileri Dila Sabahşan, Dila Şahingök’e teşekkür etti. Konserve gıda sektöründe yurt içi ve yurt dışında geniş bir pazar payına ulaşan ve üretiminin yarısından fazlasını 40’a yakın ülkeye ihraç eden Sasu, klasik ton balığı ürünlerine ek olarak yenilikçi lezzetlere yönelen sektörünün önde gelen firmalarından biri.