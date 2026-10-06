Satışlarını üçe katlamıştı: Ünlü içecek markası iflasın eşiğinde

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ABD'de yayınlanan girişimcilik programı Shark Tank ile geniş kitlelere ulaşan çay konsantresi markası Teaspressa, Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. Programın ardından satışlarını üç kattan fazla artıran şirket, faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak.

Premium çay konsantreleriyle tanınan Teaspressa, ABD'de iflas korumasına başvurdu. Şirketin başvurusu, özellikle doğrudan tüketiciye satış yapan girişimlerin hızlı büyümenin ardından karşılaştığı mali sorunları yeniden gündeme getirdi.

Shark Tank sonrası satışları üçe katlandı

Teaspressa'nın geniş kitleler tarafından tanınmasında ABD'nin popüler girişimcilik programı Shark Tank önemli rol oynadı.

Programda yer almasının ardından markanın bilinirliği hızla yükselirken satışları da üç kattan fazla arttı. Ancak elde edilen yüksek görünürlük ve satışlardaki büyüme, şirketin uzun vadeli mali sorunlarının önüne geçmeye yetmedi. Teaspressa, Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Faaliyetlerine devam edebilecek

ABD'deki Chapter 11 uygulaması, şirketin doğrudan tasfiye edilmesi anlamına gelmiyor. Bu süreç şirketlere faaliyetlerini sürdürürken borçlarını ve mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırma imkânı sağlıyor.

Teaspressa'nın da süreç boyunca tedarikçilere yönelik yükümlülükleri, stok finansmanı ve dağıtım sözleşmeleri dahil olmak üzere çeşitli mali kalemleri yeniden yapılandırması bekleniyor.

DTC şirketlerinde maliyet baskısı

Teaspressa'nın yaşadığı süreç, doğrudan tüketiciye satış modeliyle faaliyet gösteren yiyecek ve içecek girişimlerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlara da dikkat çekiyor.

Dijital platformlardaki müşteri edinme maliyetlerinin 2021'den bu yana önemli ölçüde yükselmesi, bu şirketlerin kârlılıklarını korumasını zorlaştırıyor. Pandemi döneminde artan premium ve özel ürün talebinin normalleşmesi de sektör üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Pandemi sırasında yüksek çevrim içi trafik ve tüketici ilgisi sayesinde hızlı büyüyen bazı markalar, söz konusu etkinin azalmasıyla birlikte aynı büyüme hızını sürdürmekte zorlanıyor.

Medyadaki popülerlik yetmedi

Teaspressa örneği, televizyon programları ve sosyal medya sayesinde elde edilen hızlı marka bilinirliğinin uzun vadeli başarıyı tek başına garanti etmediğini de ortaya koydu.

Shark Tank sonrasında başarılı büyümesini sürdüren markaların güçlü ürün-pazar uyumu, geniş dağıtım ağı ve yeterli finansman gibi avantajlara sahip olması öne çıkarken Teaspressa'nın iflas koruması başvurusu, medya ilgisinin azalmasının ardından sürdürülebilir gelir yaratmanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.