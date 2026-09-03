Savunma ve havacılık ihracatı 10,9 milyar dolara yükseldi: İlk 8 ayda yüzde 16,2 arttı

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Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat performansına ilişkin yeni veriler açıklandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayı ile yılın ilk 8 ayına ilişkin rakamları paylaşırken, son 12 aylık dönemde ulaşılan ihracat tutarını da duyurdu.

Savunma ve havacılık ihracatı ağustosta 511,4 milyon dolar oldu

Haluk Görgün’ün açıkladığı verilere göre savunma ve havacılık sanayisinin Ağustos 2026 ihracatı 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Görgün, “Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, ağustosta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

İlk 8 ayda ihracat yüzde 16,2 arttı

Savunma ve havacılık sektörünün 2026 yılının ilk 8 ayındaki toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde savunma ve havacılık ihracatı 6,3 milyar dolara ulaştı.

Son 12 aylık ihracat 10,9 milyar dolara yükseldi

Açıklamadaki en dikkat çekici verilerden biri de son 12 aylık ihracat rakamı oldu. Görgün, geride kalan 12 aylık dönemde savunma ve havacılık sanayisinin toplam ihracatının 10,9 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Görgün, ulaşılan ihracat performansının mühendislik yetkinliği, üretim kabiliyeti ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Görgün: Daha fazla ülkeye ulaşmak için çalışıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Görgün, ihracat performansında emeği bulunan firmalara, mühendislere, teknisyenlere ve diğer paydaşlara teşekkür etti.