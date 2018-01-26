Savunmada ihracat büyüdü

26 Ocak 2018

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) verilerine göre, sektörün ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 677 milyon dolardan 1 milyar 739 milyon dolara çıktı.

2017'de en fazla ihracatı yapılan ürün uçak ve helikopter aksam ve parçaları oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 524,4 milyon dolara ulaştı.

Diğer taşıtlar için turbojet ve turboproplara ait aksam ve parça ihracatı aynı dönemde yüzde 7 artarak 276,9 milyon dolara, sivil hava taşıtları için turbojet ihracatı yüzde 201,6 artarak 192,2 milyon dolara, tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları ihracatı yüzde 17,2 artarak 111,8 milyon dolara çıktı.

Geçen yıl 77,6 milyon dolarlık yivsiz tek namlulu, 41,6 milyon dolarlık tank ve diğer zırhlı savaş taşıtlarının aksam ve parçası, 36,5 milyon dolarlık yivsiz diğer av veya hedef için av tüfeği, 36,5 milyon dolarlık da harp silahlarına ait mermi ve diğer mühimmat ihracatı yapıldı.

İhracatta uçak ve helikopter aksam ve parçaları yüzde 30, turbojet ve turboproplara ait aksam ve parçalar yüzde 16, sivil hava taşıtları için turbojetler yüzde 11 pay aldı.

Sektörün ihracat liderleri

TAI, sektörün 2017'de en fazla ihracat yapan firması oldu. TAI'yi sırasıyla TUSAŞ Motor (TEI), Pratt & Whitney THY Teknik, ASELSAN ve Alp Havacılık izledi.

Sektördeki ihracat sıralaması 2016'da TAI, TEI, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, FNSS, ASELSAN şeklinde oluşmuştu.

Kaynak: AA