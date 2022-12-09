Savunmada proje hacmi 75 milyar dolar

Türkiye’nin savunma sanayisinde artık bir “pazar değil bir aktör” haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını açıkladı. Demir, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi. Ekosistem vurgusu yapan Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır." dedi. Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80’e ulaştığı belirtilirken sektör ihracatta da rekor üzerine rekor kırıyor. 2022 yılında ihracat rekorunu kırmaya hazırlanan Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, 2022 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 artış ile 503.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş oldu ve ilk kez aylık ihracatta 500 milyon dolar barajını geçti.

Aralık 2022’de gerçekleştirilecek ihracat ile birlikte savunma ve havacılık sektörünün 2022 yılı ihracatının, 4 milyar doları geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sektörün Kasım ayı ihracat haberlerinde, Roketsan ve HAVELSAN öne çıkmıştı. Roketsan, Endonezya’ya balistik füze ve hava savunma füzesi ihracatı gerçekleştirirken; HAVELSAN ise Endonezya’ya, ADVENT savaş yönetim sistemi ihracatı gerçekleştirdi. Öte yandan BAYKAR da yine ihracatta öne çıkan Türk savunma şirketlerinin başında geliyor.

İHA-SİHA’da ilk 3’teyiz

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere kısa süre önce yaptığı bir açıklamada gelişme hızının altını çizerek, “Dünyada İHA-SİHA üretiminde ilk 3 sıraya geldik. Kendi akıllı mühimmatlarımızı, fırtına obüslerini, milli gemilerimizi, Hürkuş, Hürjet gibi uçakları ve milli muharip uçakta yapım aşamasında olup onunla ilgili süreç ilerliyor. Daha önce ordumuzda bile milli olmayan piyade tüfekleri kullanırken, şimdi MKE ve özel sektör firmaları tarafından üretilen milli piyade tüfekleri kullanılıyor. Gemileri kendi tersanelerimizde yaptığımız gibi dünyanın en modern gemilerini Pakistan gibi dost ve müttefiklerimize de ihraç eder hale geldik” bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ’ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi.

Türkiye’nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, “Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Demir, savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı halde olan Türkiye’nin kendi helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, gemisini, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüştüğünü vurguladı. Türkiye’nin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaştığını ifade eden Demir, 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiklerini ancak hala kat etmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

Savunmada yürüyen 122 Ar-Ge projesinin bütçesi 6.5 milyar lira

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Yapay Zeka Platformu kuruldu. Yapay Zeka Platformu’nda yapay zeka teknolojisine yönelik olarak kütüphaneler, büyük veriler ve açık kaynak kodları yer alacak. Bu platformdan alınan bilgiler, savunma sanayi projelerine entegre edilebilecek.

SSB’nin AR-GE alanında 60’ı tamamlanmış, 62’si halihazırda yürüyen 122 projesinin toplam bütçesi 6,5 milyar lirayı geçiyor.

Siber orduların oluşturulduğu bir dönemde Türk savunma sanayii bu alanda da yatırımlarını artırıyor. Harvard Üniversitesi’nin bu yıl yayınladığı Siber Güç Endeksi Raporu’na göre Türkiye genel değerlendirmede 23. sırada yer alıyor.

Yerlilik oranı yüzde 80’i buldu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranın yüzde 20’lerden yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirtti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise önceki bir açıklamasında, “Yerlileşmede yüzde vermiyorum, stratejik unsurlarda detaylı teknoloji isteyen her konunun yüzde 100 yerli olması birinci hedefimiz” demiş, bir başka açıklamasında ise “750 tane projemizin hemen hemen yüzde 99’u yerli projelerimizdir. Tabi bunu söylerken her şeyi yerli yapacağım diye bir inatla maliyetlerinizi arttırmanın bir anlamı da yok” ifadesini kullanmıştı.

AB, 200 milyar avro harcadı

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) raporuna göre, savunma harcamaları geçen sene ilk defa 200 milyar avroyu aşıp 214 milyar avroya ulaştı. Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,5’ini oluşturan miktar, 2020’ye göre yüzde 6 artışa karşılık geldi. En fazla artış İtalya, Finlandiya, Yunanistan ve Slovenya’da görüldü. EDA’nın yıllık raporunda “Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşının ardından üye devletlerin açıklamaları, harcamalardaki artışların gelecek yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor.” değerlendirmesine yer verildi.