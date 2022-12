Şekerbank’tan 7 gün 24 saat hızlı para transferi imkanı

Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank böylelikle, 5 bin TL’ye kadar her an, her yerden zahmetsizce para transferi fırsatı tanıyan FAST sistemi ile ihtiyaç kaynaklı acil ödemelerin yapılmasını sağlayarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Şeker Mobil veya internet bankacılığı kullanıcısı olan müşteriler, FAST ile Kolay Adres tanımlaması yaparak IBAN numarası yerine telefon, e-posta, kimlik veya pasaport numarası bilgilerini kullanarak para transferlerini aynı hız ve kolaylıkta, EFT saatlerini kaçırma endişesi taşımadan, haftanın her günü istedikleri saatte rahatça yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank olarak önceliklerinin, müşterilerinin kendilerine ihtiyaç duydukları her an yanında olmak ve onlara en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti.

Kumoğlu, "Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini, en zahmetsiz ve rahat şekilde gerçekleştirmesi için, dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.