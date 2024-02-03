Şekerbank'tan esnafa uygun faizli kredi kampanyası

Şekerbank'ın açıklamasına göre işbirliği protokolü Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken arasında TESK Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalandı.

Uygun faizli 100 bin lira kredi

Şekerbank, protokol kapsamında TESK üyesi esnaf müşterilerinin 100 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını 36 aya varan vade, 3 ay anapara ödemesiz dönem seçeneği ve avantajlı faiz oranları ile karşılayacak.

Banka işbirliğiyle eş zamanlı olarak esnaf müşterilerinin işinin başından ayrılmadan bankanın mobil uygulaması Şeker Mobil üzerinden kolaylıkla kredi başvurusu yapabilmesine de olanak sağlayacak.

Ayrıca kampanya çerçevesinde esnafa EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz sunulurken, uzaktan dijital olarak müşteri olan yeni esnaf müşteriler 12 ay POS aidat bedelinden de muaf tutulacak.