TÜİK açıkladı: Sektörel güven endeksleri belli oldu!

Sektörel güven endeksleri belli oldu: Hizmet ve ticaret arttı, inşaat geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2025’te güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde artış gösterirken, inşaat sektöründe düşüş kaydedildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış endeksler, yılın son ayında sektörler arasında ayrışan bir görünüm izlendi.
Hizmet arttı, inşaat düştü
Aralık ayında hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 112,3 seviyesine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında artışla 115,4 değerine çıktı. Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 84,5 seviyesine geriledi.
Açıklanan veriler, yılın son ayında hizmetler ve perakende ticarette beklentilerin güçlendiğine işaret etti. İnşaat sektöründeki temkinli seyir ise sürüyor.