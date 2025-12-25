TÜİK açıkladı: Sektörel güven endeksleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025’e ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde artış gösterirken, inşaat sektöründe sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Hizmet arttı, inşaat düştü

Aralık ayında hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 112,3 seviyesine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında artışla 115,4 değerine çıktı. Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 84,5 seviyesine geriledi.

Açıklanan veriler, yılın son ayında hizmetler ve perakende ticarette beklentilerin güçlendiğine işaret etti. İnşaat sektöründeki temkinli seyir ise sürüyor.