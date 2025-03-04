Selim Kasapoğlu: "Üretimi destekleyen politikaların acil olarak uygulanması gerekiyor"

Özlem SARSIN

Denizli Sanayi Odası'nın Mart ayı meclis toplantısı yapıldı. Etkinlikte söz alan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “ Zaten zor bir mücadele içerisinde olan sanayici için mücadele alanı her geçen gün daha da daralıyor” ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerine başlayan Hibe, İnovasyon, Teşvik Danışmanlık Ofisi'nin sanayicilere rehberlik edeceğini belirtti.

"Talepler TCMB Başkanı'na iletildi"

Şehrin sanayicilerinin taleplerini TCMB Başkanı Fatih Karahan’a ilettiklerini belirten Kasapoğlu, “Rekabetçi kur politikası ve döviz kurlarının enflasyonla paralel seyretmesi gerektiğini, ihracat bedelleri çerçevesinde değişiklik beklentilerimizi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve reeskont kredisi kullanımı ile ilgili düşüncelerimizi ilettik. Bunun üzerine ihracat bedellerinde yeni bir adım atıldı. İhracat bedellerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü, 28 Şubat’ta bankalara gönderilen yazıdan edinilen bilgiye göre yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü. Bu gelişme en azından taleplerimizin dikkate alındığını bizlere gösteriyor. Öte yandan yabancı para krediler için artış sınırı aylık yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürüldü. İstisna tutulan kredilerin kapsamı daraltıldı. Bu durum sanayicilerimiz açısından negatif bir pencere açıyor. Sanayici için oyun alanı daralıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda tekrar vurgulamak isterim ki; maliyetleri artan, karlılıkları azalan, mevcudu ve rekabet gücünü korumakta güçlük çeken sanayicilerimizin beklentisi kurun rekabet gücünü koruyacak seviyede olmasıdır” dedi.

Enflasyonla mücadeleye tam destek

Merkez Bankası’nın Şubat ayı enflasyon raporunu değerlendiren Kasapoğlu, "TCMB'nin son enflasyon raporunda enflasyon hedefi yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildi. 3 puanlık bu revizenin 1,7 puanı, enflasyon tahmininin yaklaşık 2 katı artırılan fiyatlardan kaynaklanmış görünüyor. Biz enflasyonla mücadeleyi destekliyor, bu mücadelenin tüm taraflarla birlikte sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.