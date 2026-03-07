Sendikadan çağrı: Kadın kamu görevlileri haftada 4 gün çalışsın

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatındaki sorunlarına dikkat çekti. Aydın, kadın çalışanların annelik sorumlulukları ile iş hayatı arasında ciddi bir denge kurmak zorunda kaldığını belirterek yeni bir çalışma modeline ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Sendika, bu kapsamda kadın kamu görevlileri için haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini ve haftada 4 gün çalışma modelinin uygulanmasını önerdi. Aydın, bu modelin birçok ülkede uygulandığını belirterek Türkiye’de de özellikle kamu sektöründe hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın çalışanlar esnek modeli destekliyor

Eğitim-Bir-Sen’in eğitim alanında çalışan kadın kamu görevlilerine yönelik yaptığı saha araştırması da önemli veriler ortaya koydu.

“Türkiye’de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri” başlıklı araştırmaya katılanların yüzde 92’si yarı zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini istediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 96’sı ise bu süreçte özlük ve sosyal haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Aydın’a göre kadın çalışanlar esnek çalışma modellerine olumlu yaklaşıyor ancak bunun gelir kaybına yol açmadan, emeklilik ve kariyer haklarını zedelemeden uygulanmasını talep ediyor.

Analık ve aile hakları için yeni düzenleme önerileri

Sendika tarafından açıklanan öneri paketinde çalışma saatlerinin yanı sıra analık ve aile haklarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı:

- Analık izninin doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 52 hafta olmak üzere toplam 60 haftaya çıkarılması

- Süt izninin 2 yıla uzatılması

- Babalık izinlerinin artırılması

- Tüm kamu kurumlarında kreş hizmetinin zorunlu hale getirilmesi veya kreş desteği verilmesi

Aileyi güçlendiren çalışma modeli

Eğitim-Bir-Sen’e göre kadınların çalışma hayatındaki verimliliğinin artırılması için güçlü sosyal haklar büyük önem taşıyor. Sendika, aileyi güçlendiren ve çocukların bakımını destekleyen çalışma düzeninin hem çalışanların refahını artıracağını hem de iş hayatında sürdürülebilirliği güçlendireceğini savunuyor.