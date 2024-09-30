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Serhat Akın soruşturmasında beş tutuklama

İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya dair soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, gözaltına alınan altı kişiden beşi için tutuklama kararı verdi.

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İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M., silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü., İ.T., Y.G. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, şüpheli M.A'nın da yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

'250 bin lira aldım'

Silahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda bulunan H.Ş.'nin kendisini arayarak 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, kendisinin de bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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O.D.'nin saldırı sonrası 250 bin lirayı alarak motosikleti kullanan O.M. ile paylaştığı tespit edildi.

Öte yandan firari şüpheli H.Ş.'nin geçen haziran ayında Kumburgaz'da gerçekleşen silahla öldürme olayının da faili olduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler H.Ş. ile M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.