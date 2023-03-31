Sermaye Piyasası Kurulu iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.