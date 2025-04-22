Seyahatte ilk tercih yine değişmedi: Yerli turist 2024’te 419 milyar TL harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dördüncü çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm İstatistiklerini yayımladı.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan bu dönemde, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Bu kişilerin gerçekleştirdiği toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bine geriledi.

dördüncü çeyrekte yapılan seyahatlerde toplam 76 milyon 576 bin geceleme gerçekleşirken, ortalama geceleme süresi 6,7 gece oldu.

Yıllık değerlendirme: Seyahatte yüzde 8,7 artış

2024 yılı geneline bakıldığında ise toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı. Geceleme sayısı ise yüzde 2,3 artışla 484 milyon 141 bine yükseldi. Yıl boyunca ortalama geceleme süresi 7,2 gece olarak hesaplandı.

Seyahat harcamalarında rekor artış

2024’ün son çeyreğinde yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,4 artışla 66 milyar 40 milyon 991 bin TL’ye ulaştı. Bu harcamaların yüzde 93’ünü kişisel harcamalar oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 5 bin 759 TL olarak gerçekleşti.

Yıl genelinde ise toplam seyahat harcaması yüzde 82,5’lik dikkat çekici bir artışla 419 milyar 300 milyon 959 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 88,1’i kişisel harcamalardan oluştu. Seyahat başına yıllık ortalama harcama 6 bin 274 TL’ye yükseldi.

Harcama kalemlerinde yeme-içme önde

dördüncü çeyrekte harcamaların yüzde 33,8’i yeme ve içme, yüzde 27,7’si ulaştırma ve yüzde 12,1’i konaklama için yapıldı. Bu kalemlerde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 81 ile yeme-içmede görüldü.

Yakın ziyareti ilk sırada

Seyahat nedenleri arasında, dördüncü çeyrekte yüzde 63,1 ile “yakınları ziyaret” ilk sırayı aldı. Onu yüzde 25,6 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 6,5 ile “sağlık” izledi.

2024 yılı genelinde de benzer bir dağılım görüldü: yüzde 57,2 ile yakınları ziyaret, yüzde 35,3 ile gezi-tatil, yüzde 3,7 ile sağlık seyahatleri öne çıktı.

Konaklama tercihi: Akraba evi

Seyahat edenler bu dönemde en fazla 53 milyon 250 bin geceleme ile arkadaş veya akraba evinde konakladı. Bunu 13 milyon 292 bin geceleme ile kendi evi ve 5 milyon 218 bin geceleme ile otel takip etti.

Yıl genelinde ise toplam 328 milyon 972 bin geceleme akraba veya arkadaş evinde gerçekleşti. Oteller 44 milyon 516 bin geceleme ile üçüncü sırada kaldı.